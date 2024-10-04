Kafa nakli için geri sayım! Sağlık dünyasında tartışmalar başladı

Almanya'nın Berlin merkezli girişimi BrainBridge, önümüzdeki on yıl içinde kafa nakli ameliyatlarını robot teknolojileri ile gerçekleştirmeyi planladığını duyurmuştu.

BrainBridge'nn açıklaması sonrası sağlıkta "kafa nakli mümkün mü?" tartışmaları başladı. Birçok kişi bunun korkunç olduğunu belirtirken, birçok kişi de bu projenin ölümsüzlüğü getireceğine inandığını ifade ediyor.

Gelişmiş yapay zeka ve robotik sistemleri bir araya getiren bu iddialı proje ise, ölümcül hastalıklar ve nörodejeneratif rahatsızlıklar gibi ciddi tıbbi durumlara çözüm sunmayı hedefliyor.

İLK KAFA NAKLİ NE ZAMAN OLACAK?

Girişimin yöneticisi Moleküler Biyolog Hashem Al-Ghaili, ilk kafa nakli operasyonunun sekiz yıl içinde gerçekleşmesini öngörüyor. Bu süre zarfında, en iyi uzmanların işe alınması ve omurilik onarımı gibi önemli tıbbi zorlukların üstesinden gelebilecek teknolojilerin geliştirilmesi planlanıyor.

ROBOTİK SİSTEMLER KULLANILACAK

BrainBridge'in sistemi, hala kavramsal aşamada. Ameliyat sırasında beynin durumunu korumak için yüksek hızlı robotik sistemler kullanılacak. Bu robotlar, kafanın uyumlu bir donör gövdesine hassas bir şekilde nakledilmesini sağlamak için tasarlandı. Ayrıca, reddedilme riskini en aza indirmek ve estetik görünümü iyileştirmek amacıyla daha genç donör dokuları kullanılacak.

'AMELİYAT SONRASI YAŞAM KALİTESİ ARTACAK'

Girişimin dikkat çeken bir diğer yeniliği ise, beyin-bilgisayar arayüzü ile donatılmış BrainBridge kafa bandı. Bu teknoloji, hastaların iyileşme sürecinde ihtiyaçlarını iletebilmeleri ve düşüncelerini kullanarak görevleri bağımsız bir şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak amacı güdüyor. Böylece, hastaların ameliyat sonrası özerklikleri ve yaşam kaliteleri artırılacak.

BrainBridge, robot bilimi ve yapay zeka uzmanlarıyla birlikte çalışarak, tüm prosedürlerde yüksek uyumluluk ve kusursuz entegrasyon sağlamayı hedefliyor. Otonom cerrahi robotların kullanımı ile cerrahi hassasiyetin artırılması, iyileşme sürelerinin kısaltılması ve insan hatasının en aza indirilmesi bekleniyor.