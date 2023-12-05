Kafasına gelen maganda kurşunu öldürmüştü. Savcılıktan açıklama geldi

Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde evinin yakınında atılan kurşunun kafasına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden kadın ile ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si serbest bırakıldı, 1 kişi tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi.

KAYNAK: İHA
Kafasına gelen maganda kurşunu öldürmüştü. Savcılıktan açıklama geldi

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, "Trabzon ili Şalpazarı İlçesi Fidanbaşı Mahallesinde 04.12.2023 günü saat:15.00 sıralarında Perihan Dikbaş’ın, şüpheliler O.Y. , M.K. ve H.Ö. adlı şahıslarla birlikte O.Y.‘ye ait evin önünde bulunduğu ve odun kestiği sırada H.Ö. adlı şüpheliye ait ruhsatsız silahla şüpheli M.K.’nın havaya ateş etmesi sonucunda Perihan Dikbaş’ın başına isabet eden mermi sonucunda yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat ettiği olayla ilgili olarak şüpheliler O.Y. , M.K. ve H.Ö. gözaltına alınmıştır.

Vakfıkebir Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadeleri sonrasında şüpheliler O.Y. ile H.Ö. serbest bırakılmış ve şüpheli M.K. tutuklanma talebiyle Vakfıkebir Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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