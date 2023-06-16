Kafayı bulan kuğular uçmayı unuttu. Bağımlılık tedavisi görecekler

Independent Türkçe'nin haberine göre, Slovakya'da bir grup kuğu, Pam ailesinin haşhaş tarlasına dadandı. Haşhaş bağımlısı olan kuşlar tarlayı terk etmemek için aylar boyunca direndikten sonra nihayet tarladan çıkarıldı.

Almanya'nın uluslararası yayın kuruluşu Deutsche Welle, kuğuların bağımlılık tedavisi göreceğini bildirdi.

Çiftçi Balints Pam, hayvanların Nitra bölgesine bağlı Komarno'daki çiftliğine şubatta gelmeye başladığını ifade etti.

Pam, kuğuların yağmurdan sonra tarlada oluşan büyük su birikintilerine geldiğini, haşhaşı kanola sanıp tükettiğini ve böylece bağımlı olduğunu düşündüğünü söyledi.

Tohumlar dışında haşhaş kabuğunun tamamı zehirli. Ama kuğular bunu bilmiyor ve kendilerine zarar veriyor.

TARLADA 200 KUĞU VAR

Kuşlar, haşhaş sebebiyle sersemleyip uçamıyor ve halsiz oluyor. Avcılar için de kolay bir hedef haline geliyor.

Pam "Maalesef uçamadılar. Eğer uçabilselerdi onları kurtarmak için uğraşmak zorunda kalmazdık" dedi.

Çiftçi Pam, tarladaki kuğu sayısının 200'ü aştığını belirtirken uzun yıllardır haşhaş yetiştirdiğini ancak ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını açıkladı.

Kuğular, Slovakya'da koruma altındaki hayvanlar arasında yer alıyor. Bu yüzden çiftçi, kuşları tarlasından kovmak için özel bir izin aldı. Tarlada yakalanan kuğular, bağımlılık tedavisi görmek üzere detoks merkezine götürüldü.