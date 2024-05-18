Kafe ve restoranlarda bu ibareyi görürseniz sakın ödemeyin

Çelikkaya, “Garsoniye oranı global standartlara göre yüzde 10’u aşmamalıdır. Bu oranın üzerinde bir talep kabul edilemez” şeklinde konuştu.

Ekonomik zorlukların artmasıyla birlikte vatandaşların dahi gündelik yemek ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı bu günlerde, özellikle eğlence mekanlarında uygulanan kuver ücretleri tartışılmaya devam ediyor.

Çelikkaya, mevzuata uygun bir şe

kilde, “Bir işletme garsoniye bedeli talep ediyorsa, bunu resmi olarak Maliye Bakanlığı’nın belirlediği usullere göre faturaya eklemek zorundadır. Aksi takdirde bu, keyfi bir uygulama olur” dedi.

Ayrıca, mekanlarda canlı müzik performansı sergileyen sanatçılar için alınan ücretlerin de müşterilere yansıtılmasının doğal olduğunu belirten Çelikkaya, “Ancak, bu tür ek ücretlerin makul sınırlar içerisinde tutulması gerektiğini” vurguladı.