Kafede dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, dün akşam saatlerinde Çorum Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Rüstem Eren Parkı'nda yaşandı. Parkta kafede oturan Samet Bozkafa ve Veysel Çağıl, yanlarına gelen bir kişinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu vuruldu. Saldırgan olay yerinden kaçarken, İki kişi kanlar içinde yere yığıldı.

Mekandaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, Veysel Çağıl, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında düzenlediği operasyonla Z.Ç., C.Ş., A.K. ve M.Ş.’yi gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Çorum Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.