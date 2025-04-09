Kafede dehşet! Tabancayla saldırdı

Olay, dün akşam saatlerinde, Elazığ Cumhuriyet Mahallesi Erdeniz Sokak'ta meydana geldi. Kafeye gelen 2 kişi, arkadaşlarıyla oturan kişiyi dışarı çıkarmak istedi.

Ayağa kalkan bu kişi, yanına gelip koluna sarılan 2 kişiye, belinden çıkardığı tabancasıyla ateş edip kaçtı. Kafedekiler panikle kaçışırken, ihbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

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Öte yandan olay, kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Görüntülerde, masada 3 arkadaşıyla oturan kişinin, yanına gelip kendisini dışarıya çıkarmak isteyen ve elleri ceplerinde olan 2 kişiye belinden çıkardığı tabancasıyla ateş ettiği görüldü.

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Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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