Kafede oturanlara kurşun yağdırdı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kafede oturanlara kurşun yağdırdı

Batman’da bir kafenin önüne gelen kişi belinden çıkardığı silahla kafede oturanlara kurşun yağdırdı. O anlar ise saniye saniye kaydedildi.

Geldi, silahını çıkardı peş peşe tetiğe bastı. Batman'da bir kişi bir kafede oturanların üzerine ateş açtı.

Olay Batman Kültür Merkezi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi henüz belirlenemeyen bir nedenle kafede oturanların üzerine ateş açtı. Kurşunlar içeride oturan bir kişiye isabet etti ayrıca kırılan camların isabet ettiği bir kişi de olmak üzere 2 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından Batman Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Olay ile ilgili inceleme sürüyor.
SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA
İş yerine sapılan silahlı saldırı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtlarda işyeri önüne gelen kimliği belirsiz bir kişi belinden çıkardığı silahla içeride oturanların üzerine doğru ateş açtığı, bununla birlikte iş yerinin camları parçalanırken içerideki vatandaşların kaçışması güvenlik kamerasınca kayıt altına alındı.

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