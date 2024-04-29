Kafede otururken silahlı saldırıya uğradı

Kaynak: İHA
Kafede otururken silahlı saldırıya uğradı
Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir kişi kafede oturduğu esnada, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Şahıs, saldırı sonucu ağır yaralandı.

Türk mahallesi olarak da bilinen Belçika’nın başkenti Brüksel’e bağlı Schaerbeek mahallesinde meydan gelen olayda, edinilen bilgilere göre dün akşam saatlerinde bir kafede oturan kişiye kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırı yapıldı. Saldırgan, olay sonrası koşarak uzaklaşırken, saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı. Saldırı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

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Söz konusu görüntülerde şapka ve kapüşon ile yüzünü gizlemeye çalışan saldırganın kafenin önünde oturan iki kişinin yanından geçmesinden hemen sonra arkasına dönerek oturan iki kişiden birine defalarca ateş ettiği kaydedildi.

Savcılık tarafından saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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