Kafede otururken silahlı saldırıya uğradı

Türk mahallesi olarak da bilinen Belçika’nın başkenti Brüksel’e bağlı Schaerbeek mahallesinde meydan gelen olayda, edinilen bilgilere göre dün akşam saatlerinde bir kafede oturan kişiye kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırı yapıldı. Saldırgan, olay sonrası koşarak uzaklaşırken, saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı. Saldırı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Söz konusu görüntülerde şapka ve kapüşon ile yüzünü gizlemeye çalışan saldırganın kafenin önünde oturan iki kişinin yanından geçmesinden hemen sonra arkasına dönerek oturan iki kişiden birine defalarca ateş ettiği kaydedildi.

Savcılık tarafından saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.