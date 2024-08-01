Kafede otururken yorgun mermi isabet etti. Çay içmeye devam etti

Atatürk Mahallesi Siegburg Caddesi'ndeki bir kafede arkadaşlarıyla otururken omzunda aniden ağrı hisseden İbrahim Danışan, arkadaşlarının yardımıyla Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan muayenede, Danışan'ın omzuna mermi isabet ettiği tespit edildi ve mermi tıbbi bir müdahale ile çıkarıldı.

Çıkarılan mermi çekirdeği, polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN KAYDEDİLDİ

Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, Danışan'ın aniden sağ omzunu tutarak acı içinde yerinden kalktığı ve çevredeki kişilerin durumu anlamaya çalıştığı anlar yer aldı.

O anlarda vurulan Danışan'ın arkadaşlarından birinin çay içmeye devam ettiği görüldü.