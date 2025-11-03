Bağcılar Sancaktepe Mahallesi'nde 20 yaşındaki Havin Taşçı işten ayrıldığı kafeye gelerek sipariş verdi. Taşçı iddiaya göre, gelen siparişi beğenmeyince getiren 19 yaşındaki Şeymanur Sanbay ile tartışmaya başladı.

20 YAŞINDAKİ HAVİN HAYATINI KAYBETTİ

Bir süre sonra eve giden Sanbay bıçak alıp kardeşi R.F.S. (16) ile kafeye geri dönerek genç kızı bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Taşçı kurtarılamadı. Şeymanur Sanbay ve kardeşi R.F.S.'yi gözaltına aldı. Polis ekipleri olay yerinde iki adet sustalı bıçak ele geçirdi. R.F.S. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Şeymanur Sanbay tutuklandı.