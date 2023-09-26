Kafesten kurtarmak istedikleri kuşları kedi yedi. Tahliye işlemi skandala dönüştü

Antalya'da turistik tesisteki papağan ve kanaryaları tahliye için gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileriyle turizm işletmecileri karşı karşıya geldi. Bu sırada kafesten kaçan 3 kanarya ise kediye yem oldu.

KAYNAK: DHA
Kafesten kurtarmak istedikleri kuşları kedi yedi. Tahliye işlemi skandala dönüştü

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesindeki tarihi Kaleiçi semti Kılınçarslan Mahallesi'ndeki otelde meydana geldi.

Otelde uzun süredir 2 kafeste sultan papağanı ve kanarya besleyen Hikmet Öztürk, iddiaya göre kuş satışı yaptığı gerekçesiyle Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğü'ne şikayet edildi.

Bugün otele gelen görevliler, kuşların kafeslerinde inceleme yaptıktan sonra hayvanları tahliye edip götüreceklerini söyledi.

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İşletme sahibi Hikmet Öztürk, kuşları Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı hayvanat bahçesinden aldığını ve faturasının mevcut olduğunu söyledi.

Satış yapmadığını, buna ihtiyacının da olmadığını belirten Öztürk, kafeslerdeki yaklaşık 40 kuşu vermek istemedi.

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POLİSLERİN GELMESİYLE TARAFLAR AYRILDI

Tahliye kararı ya da resmi karar olmadan müdahale etmelerine müsaade etmeyeceğini ifade eden Hikmet Öztürk, görevlinin kafesin içine müdahale etmesini de "Burası benim özel mülkiyetim, elinizde karar olmadan burada işlem yapamazsınız" diyerek engellemek istedi.

DKMP 6'ncı Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğü'ndeki kadın görevli, gelen polis ekibine, işletme sahiplerinin alandan uzaklaştırılması gerektiğini söyleyip kafeslerin de asma kilitlerini topladı.

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Tahliye için ısrarcı olan bir görevli, eline geçirdiği eldivenle kafese girip, kuşları yakalamaya çalıştı. Bu sırada 1 papağan görevlinin elindeyken yaşamını yitirdi. Kafesin açık kapısından kaçan yaralı 3 kanarya ise kedi tarafından yakalandı.

Kuşların öldüğünü gören işletme sahibi Öztürk ve yakınları ile görevliler arasında arbede yaşandı. Polis ekibinin gelmesiyle taraflar ayrıldı, birbirinden şikayetçi oldu. DKMP 6'ncı Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğü ekibi, darbedildiklerini öne sürerken; işletme sahipleri ise ellerinde güvenlik kamera kaydı olduğunu, darp olayı yaşanmadığını savundu.

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'YANGIN ELDİVENİYLE YAKALAMAYA ÇALIŞTILAR'

Hikmet Öztürk, 10 yıldır kuş beslediğini, bölgedeki turistlerin fotoğraf çekmek ve kuşları sevmek için sıklıkla oteline geldiğini söyledi. Kuşların yaşam koşullarıyla ilgili herhangi bir olumsuzluk olmadığını, her türlü ihtiyaçlarını titizlikle giderdiğini belirten Öztürk, "Müzeye giden insan sayısı kadar turist geliyor kuşları görmek için. Tahliye edilmesine itiraz etmedim.

'Akşam hepsini tek tek yakalayıp vereyim' dedim. Ancak 1 görevli balık kepçesiyle kafese girip vurarak yakalamaya çalıştı, 1'i öldü, sonra 3'ü kaçtı. Kediler kaptı kuşları. İtiraz ettim ve bana 'Doğanın döngüsü bu. O da onu yiyecek tabii ki' diyerek güldü" dedi.

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Antalya Turistik Otelciler ve Pansiyoncular Derneği (ANTOPD) Başkan Yardımcısı Sedat Sabah ise kuşların hiçbir şekilde kimseye zarar vermediğini belirtti.

Sabah, kuşları görmeye gelen çok sayıda turistin, bölgede hareketlilik oluşturduğunu sözlerine ekledi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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