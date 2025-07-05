Kafkasör Yaylası’nda gizemli ölüm! Polis memuru çadırda bulundu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kafkasör Yaylası’nda gizemli ölüm! Polis memuru çadırda bulundu

İstanbul’dan Artvin’e izinli olarak gelen polis memuru Servan Yerebakan Kafkas Yaylasında kurduğu çadırda ölü bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Sercan Yerebakan, izin alıp geldiği memleketinde boğa güreşleri izlemek için Kafkasör Yaylası'na çadır kurdu. Geceyi çadırda geçiren Yerebakan, çamaşır makinesi kazanına yaktığı ateşi içeri alıp, uyudu.

Sabah çadıra gelenler, Yerebakan'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yerebakan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yerebakan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere ambulansla Adli Tıp'a kaldırıldı. Yerebakan'ın yaktığı ateşten çıkan dumandan zehirlendiği üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kafkasör Yaylası’nda gizemli ölüm! Polis memuru çadırda bulundu

Kafkasör Yaylası’nda gizemli ölüm! Polis memuru çadırda bulundu

Kafkasör Yaylası’nda gizemli ölüm! Polis memuru çadırda bulundu

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