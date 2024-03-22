Kaftancıoğlu adliyede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği iddia edilen para sayma görüntülerine ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında, eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ifadesi alınmak üzere “şüpheli” sıfatıyla Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.

Savcılık katında bulunan Kaftancıoğlu'nun ifadesinin alınmasına başlandığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığında para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı." açıklamasıyla paylaşılan görüntüler hakkında resen soruşturma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Keleş, "Parayı avukatlık ofisinde CHP İstanbul il binasını satan Ali Rıza Braka teslim aldı." İfadelerini kaydetti.

Braka ve İmamoğlu İnşaat Şirketi'nin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın da şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınırken, Şüpheli Braka'nın savcılıkta, "CHP adına süreci o tarihte İl Başkanı olan Canan Kaftancıoğlu yürütüyordu. Kendisiyle 6 Kasım 2019'da Beyoğlu 3. Noterliği'nde satış sözleşmesi imzaladık." sözleri üzerine eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da ifadeye çağırılmıştı.