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Canan Kaftancıoğlu hakkında bir kez daha hapis cezası istendi

Daha önce hapis cezası ve siyasi yasak verilen Canan Kaftancıoğlu hakkında bir kez daha hapis cezası istendi. Kaftancıoğlu 'Cumhurbaşkanın alenen hakaret' suçlamasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasıyla yargılanacak.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 20:45
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Kaftancıoğlu hakkında hapis istemi

Canan Kaftancıoğlu hakkında bir kez daha hapis cezası istendi
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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Florya'da 12 Ağustos 2022'de İstanbul Planlama Ajansı Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda yapmış olduğu konuşma sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli sözler söylediği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

HAKKINDA RE'SEN SORUŞTURMA BAŞLATILMŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Kaftancıoğlu'nun sarf etmiş olduğu söz ve beyanlar nedeniyle hakkında re'sen soruşturma başlatıldığı, sonrasında Cumhurbaşkanı avukatlarının da suç duyurusunda bulunduğu belirtildi. Sözlerin onur, şeref ve saygınlığını zedeleyen nitelikte olduğu kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Canan Kaftancıoğlu'nun 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

YETKİSİZLİK KARARI

İddianamenin İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesinin ardından mahkeme, söz konusu konuşmanın Florya'da olması nedeniyle dosyanın Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nce yetkili olduğunu belirterek, dosya hakkında yetkisizlik kararı verdi.

NE OLMUŞTU?

Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezasını onamıştı.

Canan Kaftancıoğlu'na ayrıca siyasi yasak getirilmişti.

Kaftancıoğlu hakkında Mayıs 2019'da, önceki yıllarda sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle dava açılmış, Eylül ayında ise beş ayrı suçtan 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezası verilmişti. Dava istinaf mahkemesine taşınmıştı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Canan Kaftancıoğlu'na beş ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünü onandı.

İki suçtan verilen 4 yıl 2 aylık hapis cezasını ise bozdu.

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