KAGİDER'in şubat ayı toplantısı gerçekleştirildi

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği’nin (KAGİDER) sektör liderleri, akademisyen veya ekonomistleri, alanında uzman konukları konuşmacı olarak ağırlandığı, geleneksel kahvaltı toplantılarının şubat ayı konuğu, Topkapı Üniversitesi Rektörü ve Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin oldu.

‘DEPREM BÖLGESİNDE TÜM GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ’

KAGİDER üyelerinin de katıldığı toplantıda açılış konuşmasını KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu yaptı.

6 Şubat depremlerinin üzerinden bir yılın geçtiği bu dönemde hayatını kaybedenleri rahmetle anarak sözlerine başlayan Bezircioğlu, felaketten etkilenenlerin ve yaralarını sarmaya çalışanların yanında olmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Bezircioğlu, “KAGİDER olarak, elimizdeki kaynakları doğru ve etkili bir şekilde kullanarak, bölgenin kalkınması için sürdürülebilir projeler üretmeye devam ediyoruz” dedi.

Dünya ekonomisinin çalkantılı dönemlerinde girişimci olmanın zorluklarından da bahseden Bezircioğlu, “KAGİDER olarak Türkiye’de deprem bölgesinden uluslararası platformlara kadar her bölgede etki alanımızı genişletmek için yoğun bir mesai harcıyoruz” diye konuştu.

Şubat ayındaki faaliyetlerinden de bahseden Bezircioğlu, önemli bir gelişmeyi de paylaştı: “KAGİDER, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi (EESC)’nin Türkiye’yi temsil edecek “Genişleme Aday Ülke Üyelerinden” biri olarak seçildi. Avrupa Birliği’nin önemli kurumlarından biri olan EESC, karar verme süreçlerinde oldukça önemli bir statüye sahip ve her alanda Avrupa Birliği için tavsiye kararları oluşturur. KAGİDER, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi’nin genişleme aday üyesi olarak seçilmesiyle, Türkiye’nin kapsayıcı ve sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerlemesi ve Avrupa Birliği sürecinde önemli bir rol oynaması için önemli bir adım atmış oldu.”

‘BUGÜN YAŞADIKLARIMIZI GEÇİCİ OLARAK KABUL EDECEĞİZ’

“Türkiye Nereye” başlığıyla gerçekleştirilen toplantıda Topkapı Üniversitesi Rektörü ve Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin ise Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesini hatırlatarak “Türkiye Cumhuriyeti; demokrasinin içerisine özgür iradenin özenle yerleştirildiği, kadın ve erkeğin eşit haklarla medeniyete doğru yürüdüğü bir projedir. Dolayısıyla eğer doğru bir yöne gitmek istiyorsak bugün yaşadıklarımızı geçici olarak kabul edeceğiz ve kalıcı hale gelmemesi için elimizden geleni yapacağız” dedi.

‘KADINLARA ÇOK BÜYÜK BİR GÖREV DÜŞÜYOR’

Kadınlara çok büyük bir görev düştüğünü belirten Alkin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu çapta büyük bir modernizasyonu yaş ortalaması oldukça yüksek, kritik karar alıcı pozisyondaki erkeklere bırakmak, yapılacak en büyük hata olacaktır. Dolayısıyla akademiden sanayiye, tıptan sanata, kültürden medeniyete her alanda subjektif kavramlar ve yaklaşımlardan uzak durmak, herkese eşit mesafede ve kapsayıcı olmak, bunu insan kaynağının eğitimi, kuvvetli bir dijital altyapı ve bize yakışan adalet, merhamet, sevgi, şefkat, akılcılık, liderlik ve en önemlisi vefa duygusu içerisinde gerçekleştirilmesinde büyük bir fayda var. Günümüz dünyasında manipülasyon artık şiddet kullanmadan yapılıyor. Dolayısıyla kadınların şefkatine, en az akılları kadar ihtiyacımız var. Kadınların zeka seviyesinin yüksekliğinden haberdarım ancak aynı zamanda duygusal zekalarının çok yüksek olduğunu unutmamalıyız. Bizler erkek olarak unutmuyoruz. Siz kadınlar da unutmasanız iyi olur.”