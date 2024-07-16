Kağıt fabrikası yangını yanardağ görünümü aldı. 5 gündür yanıyor

Söke Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kağıt fabrikasında, 12 Temmuz'da saat 18.30 sıralarında çıkan yangın söndürülemedi.

Söndürme çalışmaları 5'inci günde de sürüyor. Alevlere 23 ilden gelen takviye ekipler ile beraber toplam 2 uçak, 4 helikopter, 54 iş makinesi, 80 itfaiye aracı ve arazöz ile 290 personelle havadan ve karadan müdahale ediyor.

Söndürme çalışmalarının aralıksız devam ettiği yangında fabrikanın depolama alanındaki tüm kağıtlar yanarken yangının bölgedeki diğer fabrikalara sıçramaması için de çalışmalar devam ediyor.

Fabrikanın yaklaşık 240 bin metrekareye ulaşan depolama alanındaki binlerce ton atık kağıdın tamamının alevlere teslim olduğu yangında ortaya çıkan görüntüler Söke OSB’ye adeta yanardağ görünümü verdi.