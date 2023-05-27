Kağıt gibi ezilen araç 3 kişiye mezar oldu

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde kargo kamyonuyla çarpışması sonucu kağıt gibi ezilen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı.

Kağıt gibi ezilen araç 3 kişiye mezar oldu

İHA'nın haberine göre; kaza, saat 03.00 sıralarında Sarayköy ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; seyir halindeki kargo kamyonuyla, birlikte gezmeye çıkan 3 arkadaşın bulunduğu Fiat marka otomobil kavşakta çarpıştı.

Kazada otomobilin kağıt gibi ezildiğini gören diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve trafik ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibi, yaptığı kontrollerde otomobilde bulunan Emre Yılmaz, Burhan Yormaz ve Mustafa Kocabaş’ın hayatını kaybettiği belirledi. Kazada yaralanan bir kişi ise hastaneye kaldırıldı. Hurdaya dönen araçtaki cansız bedenler, itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı. 3 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Can kaybının yanında maddi kaybın da yaşandığı kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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