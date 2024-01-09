Kağıt gibi ezilen TIR’dan sağ kurtuldular

Kaynak: İHA
Kağıt gibi ezilen TIR’dan sağ kurtuldular
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, duvara çarparak kağıt gibi ezildi. TIR’ın sürücüsü hafif yaralı olarak, arkadaşı ise yara almadan araçtan kendi imkanları ile çıktı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde İstanbul istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çelik profil yüklü TIR, önce orta refüjdeki bariyerlere, ardından da duvara çarptı.

Kazada TIR’ın kabini ezildi. Sürücü Niyazi Y. hafif yaralı, arkadaşı ise yara almadan araçtan kendi imkanları ile çıktı.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza sebebiyle trafik, polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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