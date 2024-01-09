Kağıt gibi ezilen TIR’dan sağ kurtuldular

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, duvara çarparak kağıt gibi ezildi. TIR’ın sürücüsü hafif yaralı olarak, arkadaşı ise yara almadan araçtan kendi imkanları ile çıktı.