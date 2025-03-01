Kağıthane’de 200 tonluk makinenin zinciri koptu olanlar oldu! Hastanelik oldular

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Kağıthane’de inşaat alanında fore kazık makinesinin halatı koptu. Halatın kopması sonucunda makine kontrolden çıktı. Park halinde 3 araca çarptı. 1’i öğrenci 2 kişi yaralandı.

Olay, 27 Şubat'ta saat 15.30 sıralarında Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir inşaat alanında yapılacak çalışma için işçiler, yaklaşık 200 ton ağırlığındaki fore kazık makinesine halat bağlayarak kepçeyle çekmek istedi.

Kağıthane’de 200 tonluk makinenin zinciri koptu olanlar oldu! Hastanelik oldular

Çalışmaların başlamasının ardından kepçe makineyi çekmek için harekete geçti. Makine tam alanın girişine çekildiği sırada halat büyük bir gürültüyle koptu. Operatör Abdülcelil Bakış'ın (46) kontrolünden çıkan makine metrelerce aşağıya kaymaya başladı. Makine kayarken kopan halat iki işçinin yaralanmasına neden oldu.

Kağıthane’de 200 tonluk makinenin zinciri koptu olanlar oldu! Hastanelik oldular

3 ARACA ÇARPTIKTAN SONRA DURDU

Makine ise park halindeki 3 araca çarptıktan sonra yokuşun başında durdu. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında yaralı tamirci Erdoğan Önder (44) ve öğrenci S.G. (15) ambulanslarla Şişli Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

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Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda operatör Abdülcelil Bakış ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kaza nedeniyle makinenin çarptığı 34 CAP 439, 34 BYU 38 ve 06 ADP 659 araçlarda ise hasar oluştu. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar ise cep telefonu ve güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kağıthane’de 200 tonluk makinenin zinciri koptu olanlar oldu! Hastanelik oldular

Kağıthane’de 200 tonluk makinenin zinciri koptu olanlar oldu! Hastanelik oldular

Kağıthane’de 200 tonluk makinenin zinciri koptu olanlar oldu! Hastanelik oldular

Kağıthane’de 200 tonluk makinenin zinciri koptu olanlar oldu! Hastanelik oldular

Kağıthane’de 200 tonluk makinenin zinciri koptu olanlar oldu! Hastanelik oldular

Kağıthane’de 200 tonluk makinenin zinciri koptu olanlar oldu! Hastanelik oldular

Kağıthane’de 200 tonluk makinenin zinciri koptu olanlar oldu! Hastanelik oldular

Kağıthane’de 200 tonluk makinenin zinciri koptu olanlar oldu! Hastanelik oldular

Kağıthane’de 200 tonluk makinenin zinciri koptu olanlar oldu! Hastanelik oldular

Kağıthane’de 200 tonluk makinenin zinciri koptu olanlar oldu! Hastanelik oldular

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