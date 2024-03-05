Kağıthane’de damperi açılan kamyon yol tabelasına çarptı: 1 yaralı

İstanbul’un Kağıthane ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi’nde, Salih Ayağı kontrolündeki hafriyat kamyonunun damperi havaya kalktı.

Ayağı, durumu fark etmeden yoluna devam ederken damper, dev yol tabelasına çarptı.

Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, köprü ve köprü ayaklarına çarptıktan sonra yan yattı.

Kaza sonucu sürücü Salih Ayağı ve kamyonda yolcu konumunda bulunan Davut Tekçe araçta sıkıştı.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu iki isim de bulundukları yerden çıkartıldı.

Ayağı kazadan yara almadan kurtulurken Tekçe ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.