26 Mart 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kağıthane'de halk otobüsü durağa daldı

Kağıthane'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği özel halk otobüs, bir iş yerinin tentesine çarptıktan sonra park halindeki bir otomobili sürükledi. Otomobil merdiven boşluğuna düşerken, otobüs durağa çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde hasar oluştu.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 16:07
Takip Et

Kağıthane'de halk otobüsü durağa çarptı

Kağıthane'de halk otobüsü durağa daldı
+
Aa
-

Kaza, saat 12.30 sıralarında Kağıthane Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinan Aydın (60) yönetimindeki 34 HO 2525 plakalı özel halk otobüsü, yokuş aşağı indiği sırada şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir iş yerinin tentesine çarptıktan sonra park halindeki bir otomobili sürükledi.

Bir süre sürüklenen otomobil merdiven boşluğuna düşerken, otobüs bir durağa çarparak durabildi.  Kazada sürücü Sinan Aydın yara almadan kurtuldu. Çevredekilerin  ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasının ardından otobüs vinç ile otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden çekildi.

(Kaynak: AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bakan Bilgin paylaştı. Emekli ikramiyelerindeki artışa dair dikkat çeken açıklama
1
﻿Bakan Bilgin paylaştı. Emekli ikramiyelerindeki artışa dair dikkat çeken açıklama
﻿Bakan Bilgin paylaştı. Emekli ikramiyelerindeki artışa dair dikkat çeken açıklama
﻿Malatya’da sağanak yağış sonrası konteynerin tavanı çöktü
2
﻿Malatya’da sağanak yağış sonrası konteynerin tavanı çöktü
﻿Malatya’da sağanak yağış sonrası konteynerin tavanı çöktü
﻿Berna Laçin'den seçim sonrası paylaşımı. Yine 'kötü olan' olur muyuz
3
﻿Berna Laçin'den seçim sonrası paylaşımı. Yine 'kötü olan' olur muyuz
﻿Berna Laçin'den seçim sonrası paylaşımı. Yine 'kötü olan' olur muyuz
﻿Ziraat Bankası batan BMC için kime dev kredi verdi? Fatih Ergin açıkladı
4
﻿Ziraat Bankası batan BMC için kime dev kredi verdi? Fatih Ergin açıkladı
﻿Ziraat Bankası batan BMC için kime dev kredi verdi? Fatih Ergin açıkladı
﻿Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması
5
﻿Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması
﻿Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması
﻿Elazığ’da sağanak etkili oldu
6
﻿Elazığ’da sağanak etkili oldu
﻿Elazığ’da sağanak etkili oldu
﻿Hakkari'de 3 büyüklüğünde deprem
7
﻿Hakkari'de 3 büyüklüğünde deprem
﻿Hakkari'de 3 büyüklüğünde deprem
﻿Şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı. Jandarma durdurmuştu
﻿Şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı. Jandarma durdurmuştu
﻿Şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı. Jandarma durdurmuştu
﻿Kağıthane'de halk otobüsü durağa daldı
﻿Kağıthane'de halk otobüsü durağa daldı
﻿Kağıthane'de halk otobüsü durağa daldı
﻿Karabük'te çay kenarında kadın cesedi bulundu   
﻿Karabük'te çay kenarında kadın cesedi bulundu   
﻿Karabük'te çay kenarında kadın cesedi bulundu   
﻿Elektrik tesisatından çıkan yangın evi küle çevirdi
﻿Elektrik tesisatından çıkan yangın evi küle çevirdi
﻿Elektrik tesisatından çıkan yangın evi küle çevirdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.