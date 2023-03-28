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Kağıthane'de kadınların görüntüsünü çeken komiser serbest bırakıldı

Kağıthane'deki bir zincir markette kadınların fotoğraflarını çektiği iddiasıyla tutuklanan ve hakkında 17 yıla kadar hapis cezası istenen komiser S.E.'nin tahliyesine karar verildi. Sanığın yurt dışına çıkışı yasaklandı ve şikayetçi olan iki kadının 500 metre yakınına yaklaşması yasaklandı.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 23:40
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Kağıthane'de kadınların görüntüsünü çeken komiser serbest bırakıldı

Kağıthane'de kadınların görüntüsünü çeken komiser serbest bırakıldı
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İstanbul Kağıthane'deki bir zincir markette, kadınların özel hayatının gizliliğini ihlal ettiği suçlamasıyla tutuklanan polis memuru S.E, mahkeme kararıyla tahliye edildi.

5 Ocak 2023'te meydana gelen olayda, markette çalışan G.E.'nin eteğinin altına telefonunu sokarak görüntü çektiği iddia edilen sanık, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık S.E'nin "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek", "çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak" ve "cinsel taciz" suçlarından yargılanacağı belirtilmişti.

Sanığın hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu ve şikayetçi olan iki kadının da 500 metre yakınına yaklaşması yasaklandı.

Özellikle çocuk müstehcenliği içeren fotoğrafların tespit edilmesi, sanığın suç işlemek için önceden planlama yaptığına dair şüpheleri güçlendiriyor.

Ayrıca, başka bir markette de benzer bir olayın yaşanması, sanığın sadece tek bir olayda değil, daha önce de benzer eylemler gerçekleştirmiş olabileceği ihtimalini de arttırıyor.

 

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