Özgür Özel'den bir Arapça savunması daha

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde Habertürk’te katıldığı canlı yayında seçim sonrası AKP’den CHP’ye geçen çoğu belediyede, dükkanlarda bulunan Arapça tabelaları sökme kararını sert bir dille eleştirmişti.

“ARAPÇA TABELALARA KARIŞMAYIN”

Özel, tabelada ne yazdığına bakılması gerektiğini, bir insanın anadilinde aldığı hizmeti anlamasını kolaylaştırıyorsa bunun bir hak olduğunu belirtmişti.

Özel, “Belediye başkanlarını da uyardım. Etkileşim alacağım diye artık Arapça tabelalara karışmayın. Arapça Kur’an dilidir, halk incinir. Gidip de belediye başkanı eliyle o tabelayı indirmemeli” ifadelerini kullanmıştı.

“ARAPÇA TABELAYI YIRTAN BELEDİYE BAŞKANI GÖRÜNTÜSÜ İNCİTİCİ BİR GÖRÜNTÜ”

Gazeteci Nevşin Mengü, CHP lideri Özel’e Arapça tabelaları hakkında yaptığı konuşmayı sordu.

Özel, “Arapça tabelayı yırtan belediye başkanı görüntüsü incitici bir görüntü. İkincisi hak ihlali. Belediye başkanlarının yerelde sığınmacı tansiyonunu hissediyor olmalarına biraz anlayış gösteriyorum” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel açıklamalarının devamında şunları söyledi,

“Tabela kaldırma konusuyla mücadele edebilirsin, ama bunu yabancı dildeki tabelanın %25’ini geçmeme kriterine falan bakıp uygunsuz olanı bütün tabelalarla birlikte alabilirsiniz. Ama Arapça deyince orada iki tane şey var. Bir tanesi birçok insanın gözünde Arapça dediğin onu yırtan belediye başkanı görüntüsü incitici bir görüntü ve Kur’anı Kerim’inde yazıldığı bir dil olduğu için bir kere orada hiç olmadık bir şekilde bilinçaltına mesaj gidiyor.

“BİR BELEDİYE BAŞKANININ KENDİ ELLERİYLE TABELAYI YIRTMASI DOĞRU DEĞİL”

İkincisi hak ihlali noktasında yani elbette sığınmacıların yarattığı sıkıntıyı tramvayı anlıyoruz. Belediye başkanlarının yerelde sığınmacı tansiyonunu hissediyor olmalarına biraz anlayış gösteriyorum. Ama böyle belediye başkanının kendi elleriyle tabelayı yırtması doğru değil. Biraz fazla popülizm oluyor o konuda uyardık arkadaşları” ifadelerini kullandı.