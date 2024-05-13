Özgür Özel'den bir Arapça savunması daha

Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel'den bir Arapça savunması daha
Arapça tabelaların kaldırılmasına “Arapça Kur’an dilidir” diyerek tepki gösteren Özgür Özel, tekrar konuştu. Özel, “Arapça tabelayı yırtan belediye başkanı görüntüsü incitici bir görüntü. İkincisi hak ihlali” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde Habertürk’te katıldığı canlı yayında seçim sonrası AKP’den CHP’ye geçen çoğu belediyede, dükkanlarda bulunan Arapça tabelaları sökme kararını sert bir dille eleştirmişti.

“ARAPÇA TABELALARA KARIŞMAYIN”

Özel, tabelada ne yazdığına bakılması gerektiğini, bir insanın anadilinde aldığı hizmeti anlamasını kolaylaştırıyorsa bunun bir hak olduğunu belirtmişti.

Özel, “Belediye başkanlarını da uyardım. Etkileşim alacağım diye artık Arapça tabelalara karışmayın. Arapça Kur’an dilidir, halk incinir. Gidip de belediye başkanı eliyle o tabelayı indirmemeli” ifadelerini kullanmıştı.

“ARAPÇA TABELAYI YIRTAN BELEDİYE BAŞKANI GÖRÜNTÜSÜ İNCİTİCİ BİR GÖRÜNTÜ”

Gazeteci Nevşin Mengü, CHP lideri Özel’e Arapça tabelaları hakkında yaptığı konuşmayı sordu.

Özel, “Arapça tabelayı yırtan belediye başkanı görüntüsü incitici bir görüntü. İkincisi hak ihlali. Belediye başkanlarının yerelde sığınmacı tansiyonunu hissediyor olmalarına biraz anlayış gösteriyorum” ifadelerini kullandı.

ooo.jpg

Özgür Özel açıklamalarının devamında şunları söyledi,

“Tabela kaldırma konusuyla mücadele edebilirsin, ama bunu yabancı dildeki tabelanın %25’ini geçmeme kriterine falan bakıp uygunsuz olanı bütün tabelalarla birlikte alabilirsiniz. Ama Arapça deyince orada iki tane şey var. Bir tanesi birçok insanın gözünde Arapça dediğin onu yırtan belediye başkanı görüntüsü incitici bir görüntü ve Kur’anı Kerim’inde yazıldığı bir dil olduğu için bir kere orada hiç olmadık bir şekilde bilinçaltına mesaj gidiyor.

“BİR BELEDİYE BAŞKANININ KENDİ ELLERİYLE TABELAYI YIRTMASI DOĞRU DEĞİL”

İkincisi hak ihlali noktasında yani elbette sığınmacıların yarattığı sıkıntıyı tramvayı anlıyoruz. Belediye başkanlarının yerelde sığınmacı tansiyonunu hissediyor olmalarına biraz anlayış gösteriyorum. Ama böyle belediye başkanının kendi elleriyle tabelayı yırtması doğru değil. Biraz fazla popülizm oluyor o konuda uyardık arkadaşları” ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Abdulkadir Selvi ve Ahmet Hakan'ın Özgür Özel aşkı nereden geliyor?
Özgür Özel'den kendisine 'Cumhurbaşkanım' diyen vatandaşa olay yanıt
Yılmaz Özdil’den şaşırtan Özgür Özel yorumu: Yanlış düşündüğümü anladım
Özgür Özel: Arapça tabelalara karışmayın, Kur’an dilidir. CHP Harf devrimini yapan parti
Özgür Özel'den Anneler Günü'nde dikkat çeken Sinan Ateş mesajı
Son Haberler
Fenerbahçe'de Ferit Şahenk bombası Spor
Fenerbahçe'de Ferit Şahenk bombası
Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına aday olduğunu resmen açıkladı Spor
Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına aday olduğunu resmen açıkladı
Sivas'ta silahlı çatışma 1 ölü, 1 yaralı Yerel Haberler
Sivas'ta silahlı çatışma 1 ölü, 1 yaralı
Annesinin maske yaptığını gören bebek korkudan ağladı Video
Annesinin maske yaptığını gören bebek korkudan ağladı
Galatasaray'dan flaş transfer. Resmen açıklandı Spor
Galatasaray'dan flaş transfer. Resmen açıklandı
MHP'li belediye İstanbul'un içme suyu ihtiyacını karşılayan Melen Çayı'na lağım boşalttı Gündem
MHP'li belediye İstanbul'un içme suyu ihtiyacını karşılayan Melen Çayı'na lağım boşalttı
Davutoğlu’ndan İmamoğlu’na tebrik ziyareti Siyaset
Davutoğlu’ndan İmamoğlu’na tebrik ziyareti