Kağıthane'de kamyon sürücüsü park halindeki araçlara çarpıp kaçtı

Kaynak: DHA
Kağıthane'de kamyon sürücüsü park halindeki araçlara çarpıp kaçtı
Kağıthane'de kamyon sürücüsünün araçlara çarpıp kaçtığı kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde kamyon şoförü, aralarından manevra yaparak geçmeye çalıştığı park halindeki 7 araca hasar verdi.

Yahya Kemal Mahallesi’nde gerçekleşen olayda kimliği henüz öğrenilemeyen kamyon şoförü, dar bir sokakta park etmiş araçların arasından geçerek sağa dönmek istedi.

Sokağın iki tarafına park edilen araçların arasında ilerlemekte zorlanan sürücünün kullandığı kamyon, hiç durmadan yoluna devam etti.

Kamyonun kasasının çarptığı 7 araç zarar gördü.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın ardından kamyon şoförünün hız kesmeden kaçtığı görüldü.

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