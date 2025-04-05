Kağıthane’de komşular arasında park yeri kavgası kameraya yansıdı

Olay, dün saat 00.30 sıralarında Nurtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta farklı binalarda oturan komşu iki aile arasında gece yarısı park yeri nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine saldırdı. Kavga sırasında bir kişi eline aldığı tahta parçasıyla karşı tarafa saldırırken, o sırada bir kişi de yere düştü.

Öte yandan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesi sonrası kavga sona erdi. Kavgayı çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.