Kağıthane’de komşular arasında park yeri kavgası kameraya yansıdı

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Kağıthane'de iki komşu aile arasında park yeri yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bir kişinin tahta parçasıyla saldırdığı kavgayı polis güçlükle bastırdı.

Olay, dün saat 00.30 sıralarında Nurtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta farklı binalarda oturan komşu iki aile arasında gece yarısı park yeri nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine saldırdı. Kavga sırasında bir kişi eline aldığı tahta parçasıyla karşı tarafa saldırırken, o sırada bir kişi de yere düştü.

Öte yandan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesi sonrası kavga sona erdi. Kavgayı çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kağıthane’de komşular arasında park yeri kavgası kameraya yansıdı

Kağıthane’de komşular arasında park yeri kavgası kameraya yansıdı

Kağıthane’de komşular arasında park yeri kavgası kameraya yansıdı

Kağıthane’de komşular arasında park yeri kavgası kameraya yansıdı

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