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Yanan kömürlükteki cesedin kimliği belli oldu

Kağıthane'de, gecekondunun kömürlüğünde çıkan yangında Eyüp Ardıç (52) karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti. Ardıç’ın, ailesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle bir süredir kömürlükte kaldığı öğrenildi.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 10:32
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Kağıthane'de yanan kömürlükteki cesedin kimliği belli oldu

Yanan kömürlükteki cesedin kimliği belli oldu
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Olay, Talatpaşa Mahallesi Keskingil Caddesi 24 numarada saat 06.30 sıralarında meydana geldi.  Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki gecekondunun kömürlüğünden dumanlar çıktığını görenler polis ve itfaiyeyi arayarak durumu bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası kömürlükte keşif yapan ekipler, erkeğe ait cesetle karşılaştı.

Çevreye güvenlik şeridi çekerek, kömürlükte incelemelerde bulunan polis, cesedin, eşi ve oğluyla birlikte gecekonduda yaşayan 52 yaşındaki Eyüp Ardıç’a ait olduğunu belirledi.  Polisin yaptığı incelemelerde, Ardıç’ın ısınmak için tenekeye attığı kömürden çıkan karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Ardıç’ın, ailesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle bir süredir kömürlükte kaldığı öğrenildi.

Yangın sırasında evde olmadıkları belirtilen Eyüp Ardıç’ın eşi Nursen ile oğlu Salih Ardıç, komşularının haber vermesinin ardından olay yerine geldi. Polisin incelemeleri sırasında gözyaşlarını tutamayan anne ile oğlu aile yakınları tarafından teselli edildi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Eyüp Ardıç’ın cesedi, Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Yan binadaki iş yerinde çalışan Türkan Felek, "Burada karı, koca ve oğlu yaşıyordu. Oğlu birkaç kere babasını şikayet etti, polisler geliyordu. Babası rahatsızlık veriyormuş, içiyordu çünkü adam. Devamlı kavgaları oluyordu." dedi.

(Kaynak: DHA)

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