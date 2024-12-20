Kağıthane’de yola çamur dökerek trafiği felç eden sürücü yakalandı

Olay, önceki gün saat 17.30 sıralarında Merkez Mahallesi Kemerburgaz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde sürücü 34 ZN 8760 plakalı hafriyat kamyonuyla caddede seyrettiği sırada kasasından yola çamur dökülmeye başladı. O sırada hafriyat kamyonunun arkasında seyreden bir motosikletli ise kaza yapmaktan son anda kurtuldu. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

ARAÇLAR YOLDA KALDI, VATANDAŞLAR YÜRÜDÜ

Olayın ardından kamyonun yola döktüğü çamur nedeniyle caddede seyreden kamyon, belediye otobüsü ve minibüsler yolda kaldı. Akşam saatlerinde işlerinden evlerine dönen vatandaşlar ise, araçlardan inerek yürümek zorunda kaldı. Belediye ekiplerinin çalışması sonucu yol temizlenerek trafiğe açılırken, polis ekipleri kamyon sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

SÜRÜCÜYE 3 BİN 135 LİRA CEZA

Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği polisleri, hafriyat kamyonu sürücüsü Adem A.'yı (45) kısa sürede yakaladı.

Sürücüye "Trafiği güçleştirecek hareketlerde bulunmak" suçundan 3 bin 135 lira idari para cezası uygulandı.