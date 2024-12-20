Kağıthane’de yola çamur dökerek trafiği felç eden sürücü yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kağıthane’de yola çamur dökerek trafiği felç eden sürücü yakalandı

İstanbul Kağıthane’de seyir halinde olan bir kamyon sürücüsü idaresindeki kamyonun dorsesinden yola çamur dökerek giderken trafik polisine yakalandı. Sürücüye idari para cezası işlemi uygulandı.

Olay, önceki gün saat 17.30 sıralarında Merkez Mahallesi Kemerburgaz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde sürücü 34 ZN 8760 plakalı hafriyat kamyonuyla caddede seyrettiği sırada kasasından yola çamur dökülmeye başladı. O sırada hafriyat kamyonunun arkasında seyreden bir motosikletli ise kaza yapmaktan son anda kurtuldu. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kağıthane’de yola çamur dökerek trafiği felç eden sürücü yakalandı

ARAÇLAR YOLDA KALDI, VATANDAŞLAR YÜRÜDÜ

Olayın ardından kamyonun yola döktüğü çamur nedeniyle caddede seyreden kamyon, belediye otobüsü ve minibüsler yolda kaldı. Akşam saatlerinde işlerinden evlerine dönen vatandaşlar ise, araçlardan inerek yürümek zorunda kaldı. Belediye ekiplerinin çalışması sonucu yol temizlenerek trafiğe açılırken, polis ekipleri kamyon sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Kağıthane’de yola çamur dökerek trafiği felç eden sürücü yakalandı

SÜRÜCÜYE 3 BİN 135 LİRA CEZA

Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği polisleri, hafriyat kamyonu sürücüsü Adem A.'yı (45) kısa sürede yakaladı.

Kağıthane’de yola çamur dökerek trafiği felç eden sürücü yakalandı

Sürücüye "Trafiği güçleştirecek hareketlerde bulunmak" suçundan 3 bin 135 lira idari para cezası uygulandı.

Kağıthane’de yola çamur dökerek trafiği felç eden sürücü yakalandı

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