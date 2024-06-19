Kağızman’ı sel vurdu! Bilanço ağır

Yağmur sonrası ortaya çıkan sel, avluları ve ahırları yerle bir etti. Sel sularının gücüyle sürüklenen büyük kayalar, yolları kullanılamaz hale getirdi.

Kars'ın Kağızman ilçesinin Akdam köyünde aşırı yağışlar sonucu dağlardan inen seller meydana geldi.

Sel sularının taşıdığı dev kayalar, yolları engellerken, birçok ev ve ahır selin gücüne dayanamayarak yıkıldı.

Evlerin içindeki eşyalar da sel sularından nasibini aldı.

Tarım arazileri de sel zarar gördü ve AFAD ekipleri bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı.

Akdam köyünde yaşanan sel felaketinde herhangi bir can kaybının olmaması, yaşanan talihsiz olayın tek tesellisi oldu.