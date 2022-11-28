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Ünlü sunucu Saba Tümer neden hiç evlenmediğini açıkladı: Ben hep kendi yolumu...

Kahkahalarıyla ünlü, sunucu Saba Tümer özel hayatı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. 52 yaşındaki sunucu hiç evlenmemesinin sebebini anlattı.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 16:26
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Kahkahalarıyla ünlü sunucu Saba Tümer neden evlenmediğini açıkladı

Ünlü sunucu Saba Tümer neden hiç evlenmediğini açıkladı: Ben hep kendi yolumu...
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Şen kahkahasıyla tanıdığımız ünlü sunucu Saba Tümer, evlilik hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Posta gazetesine konuşan Tümer, evliliği ayrı evlerde deneyimlemek istediğini belirterek, "Ben de bilirdim zengin bir adam bulup evlenmeyi... Son derece güzel bir kadınım. Bir erkeğe biraz 'canım cicim' deyince zaten kafalıyorsun. Ama ben hep kendi yolumu seçtim" diye konuştu.

"İYİ Kİ ÇOCUK YAPMADIM"

Kendisine 'neden hiç çocuk yapmadınız' sorusunun sorulmasından rahatsız olduğunu söyleyen Tümer, "Özgürlük hayattaki en büyük lüks. Bırak, “Keşke yapsa mıydım?” demeyi, “İyi ki yapmamışım” diyorum. Geçenlerde biri, “Yapsan yaşlanınca sana bakacak biri olacaktı?” dedi. Çocuk mu yapıyorsunuz yoksa kendinize bakıcı mı arıyorsunuz? Paran varsa zaten herkes bakıcı" ifadelerini kullandı.

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