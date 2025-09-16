Kahraman komandolar Tokat’ta coşkuyla karşılandı!

Tokat İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı komando ekipleri, Suriye’nin Şeran bölgesinde görevlerini başarıyla yerine getirip kışlalarına döndü. Ay yıldızlı bayrak için sınır ötesinde mücadele eden komandoların dönüşü, gurur ve sevinci bir arada yaşattı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin disiplin ve kararlılıkla sürdürdüğü operasyonlarda görev yapan birlik, vatanına, milletine ve bayrağına bağlılıkla hizmet etmenin gururunu taşıdı. Görev süresince bölgenin güvenliği için büyük özveri gösteren kahraman komandolar, Tokat İl Jandarma Komutanlığı’nda coşkulu bir törenle karşılandı. Komandoların dönüşünü gösteren klip, sosyal medyada yoğun ilgi görerek kısa sürede çok sayıda beğeni ve paylaşım topladı.