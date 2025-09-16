Kahraman komandolar Tokat’ta coşkuyla karşılandı!

Düzenleme: Kaynak: İHA

Tokat Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ekipleri, Suriye’deki görevlerini tamamlayarak coşkulu bir törenle kışlalarına döndü.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı komando ekipleri, Suriye’nin Şeran bölgesinde görevlerini başarıyla yerine getirip kışlalarına döndü. Ay yıldızlı bayrak için sınır ötesinde mücadele eden komandoların dönüşü, gurur ve sevinci bir arada yaşattı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin disiplin ve kararlılıkla sürdürdüğü operasyonlarda görev yapan birlik, vatanına, milletine ve bayrağına bağlılıkla hizmet etmenin gururunu taşıdı. Görev süresince bölgenin güvenliği için büyük özveri gösteren kahraman komandolar, Tokat İl Jandarma Komutanlığı’nda coşkulu bir törenle karşılandı. Komandoların dönüşünü gösteren klip, sosyal medyada yoğun ilgi görerek kısa sürede çok sayıda beğeni ve paylaşım topladı.

Kahraman komandolar Tokat’ta coşkuyla karşılandı!

Kahraman komandolar Tokat’ta coşkuyla karşılandı!

Kahraman komandolar Tokat’ta coşkuyla karşılandı!

Son Haberler
"Kıdem tazminatı kaldırılacak" iddialarına net cevap: Gerçeği yansıtmıyor!
"Kıdem tazminatı kaldırılacak" iddialarına net cevap: Gerçeği yansıtmıyor!
Tütün ve tütün ürünlerinin zararları anlatıldı
Tütün ve tütün ürünlerinin zararları anlatıldı
Türk çorapları son 5 yılda Avrupa'nın gözdesi oldu
Türk çorapları son 5 yılda Avrupa'nın gözdesi oldu
Altının gramı yükselmeye devam ediyor! 5 bin liraya doğru adım adım
Altının gramı yükselmeye devam ediyor! 5 bin liraya doğru adım adım
Sedat Peker'e yakın isimden bomba tepki! Görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı
Sedat Peker'e yakın isimden bomba tepki! Görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı