Kahraman komutan Albay Orkun Özeller'e İYİ Parti destek çıktı! Ölümle tehdit edilmişti

Emekli Albay Orkun Özeller, daha önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi eleştirmesiyle gündeme geldi ve bu nedenle Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Burak Kılıç’tan tehdit almıştı.

Kılıç’ın “Başına her şey gelebilir” şeklindeki tehdidi, kamuoyunda büyük tepki çekmişti. Buna karşılık Özeller, X hesabından paylaştığı videoyla tehditlere milliyetçilik dersi niteliğinde cevaplar vermişti.

Özeller, "Bahçeli’yi eleştirmek bir Türk milliyetçisi olarak en demokratik hakkımdır. Tüm APO, PKK sevicileri Türk değildir. ABD ve İsrail'in uşağıdır" sözlerini kullandı. Bu olaylar, Özeller’in cesur duruşunu ve Türk milletinin gönlündeki yerini bir kez daha pekiştirdi.

Toplumun birçok kesiminden Emekli Albay Orkun Özeller'e destek geldi.

Bu dayanışmanın en dikkat çekici örneklerinden biri, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Cenk Özatıcı’dan geldi. Özatıcı, X hesabından paylaştığı bir fotoğrafla Özeller’e destek olduğunu açıkça ortaya koydu.

Öztacı'nın Özeller'le kendi fotoğrafını paylaşması dikkat çekti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Cenk Özatıcı, "Şerefli Türk Subayı Orkun Özeller" ifadelerini kullandı.