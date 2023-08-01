Kahraman Türk Polisi akülü araba almak için su satan Ümit'in hayalini gerçekleştirdi

Polis memuru, sokakta su satarak kendisine akülü sandalye alma hayali kuran Ümit’e sürpriz yaptı. Sürprizi gören Ümit, gözyaşlarına hakim olamadı.

Kahraman Türk Polisi akülü araba almak için su satan Ümit'in hayalini gerçekleştirdi

Editör: Ersoy ÖZDEM

Akülü araba almak isteyen ve bu amaçla sokaklarda su satan Ümit'i fark eden polis ekipleri, kendisine bir sürpriz yapmak istedi.

Sürprizi hazırlayan polis ekipleri önce Ümit ile biraz sohbet ettikten sonra akülü arabayı hediye etti. Ümit'in o anda yaşadığı sevinç ise paha biçilemezdi.

Videonun başında polis Ümit’in yanına gelerek “ne yapıyorsun Ümit kardeş” diye sordu. Ümit bu soruya “iyi ağabey ne olsun, su satıyorum” yanıtını verdi.

“Bütün sularını satın alalım mı” diye soran polise Ümit, “olur abi” dedi.

Ümit’e ne için bu işi yaptığını ve hayalini soran polis ‘akülü araba’ cevabını aldı. “Hiç sana ‘akülü araba alalım, verelim’ diyen oldu mu?” diye soran polise Ümit ”yok abi” yanıtını verdi.

O sırada bir kadın önündeki akülü sandalyeyi sürmekteydi. Ümit o anlardan habersizdi. Arkasını döndüğünde akülü sandalyeyi gören Ümit gözyaşlarına hakim olamadı. Ellerinin üzerinde emekleyerek sandalyeye doğru ilerledi. Polis, Ümit’i akülü sandalyeye oturttu. Emniyet kemeri de takılan Ümit akülü sandalyesini kullanmaya başladı. O anlardaki yaşadığı mutluluk görülmeye değerdi.

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