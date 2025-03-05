Kahraman vatandaş hayat kurtarıp soygunu engelledi. Tezgahtar kıza dehşeti yaşattı

Balıkesir'de geçen hafta meydana gelen kuyumcu soygununa ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Yüzünde maske bulunan bir soyguncu müşteri gibi kuyumcuya girdi. Tezgahtar kıza biri ürünün fiyatını soran soyguncu fırsatını bulunca karnına soktuğu silahın çekerek tezgahtar kıza doğrulttu.

Elindeki sırt çantasını 'içine doldur' diyerek kıza uzattı. Büyük panik yaşayan tezgahtar kızın eli ayağı titremeye başladı. Soyguncu "Stres yapma sıkarım, gençliğine yazık olur" dedi. Kızın zaman kazanmak için altınları yavaşça doldurması üzerine soyguncu 'yat yere' diye bağırarak vitrin kısmına geçti.

Genç kızın vitrinin kenarında duran telefonu alarak polisi arama ihtimalini de elinden alarak ortadan kaldıran soyguncu altınları çantaya doldurmaya başladı. Bu onları kuyumcunun içindeki güvenlik kamerası saniye saniye kayıt altına aldı.

Bu sırada kuyumcudan içeriye bakan bir vatandaş soygunu gördü. Hemen "Polis" diye bağırmaya başladı. Soyguncu büyük panik yaşayarak çantayı kapıp kaçmaya karar verdi. Bu sırada sırt çantasının sapı dolabın kapağına takıldı. İçi altın dolu çanta yere düştü.

Çantayı alsa yakalanacağını fark eden soyguncu hızlıca dükkandan çıkarak yaya olarak kaçtı. Tezgahtar kız da dükkanın dışına çıkınca olduğu yere oturup kaldı. Diğer esnaf su ve kolonya vererek kızın yaşadığı dehşeti atlatmasına yardımcı oldu.

Soyguncunun kimliğini güvenlik kamerasından tespit eden polis ekipleri kısa süre içinde şüpheli E.G.'yı kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan E.G. çıkarıldığı adli makamlarca 'silahlı yağma' suçu iddiası ile tutuklanarak cezaevine gönderildi.