'Kahramanlar Operasyonu' kapsamında 2554 firari yakalandı

Editör: Çağlar Bülent Sansar

Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla tüm Türkiye'de eş zamanlı yapılan Kahramanlar Operasyonu kapsamında 2554 firarinin yakalndığınI şu şekilde duyurdu: “KAHRAMANLAR OPERASYONLARI” KAPSAMINDA TÜM TÜRKİYE’DE YAPILAN OPERASYONLARDA ARAMA KAYDI BULUNAN 2554 FİRARİ YAKALANDI.

Yakalanan şahıslardan: 12’sinin 10 yıldan daha uzun zamandır arandığı, 91’inin 5 ile 10 yıl arasında arandığı, 2451’inin ise 0 ile 5 yıl arasında arandığı tespit edildi.

Operasyonları düzenleyen polislerimizi ve Jandarmamızı tebrik ediyorum

Firari suçluların sokaklarımızda gezmesine izin vermeyeceğiz. Yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız .