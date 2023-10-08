'Kahramanlar Operasyonu' kapsamında 2554 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'de aranması bulunan 2554 firarinin yakalandığı 'Kahramanlar Operasyonu'na ait görüntüleri paylaştı.

KAYNAK: Haber Merkezi
'Kahramanlar Operasyonu' kapsamında 2554 firari yakalandı

Editör: Çağlar Bülent Sansar

Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla tüm Türkiye'de eş zamanlı yapılan Kahramanlar Operasyonu kapsamında 2554 firarinin yakalndığınI şu şekilde duyurdu: “KAHRAMANLAR OPERASYONLARI” KAPSAMINDA TÜM TÜRKİYE’DE YAPILAN OPERASYONLARDA ARAMA KAYDI BULUNAN 2554 FİRARİ YAKALANDI.

Yakalanan şahıslardan: 12’sinin 10 yıldan daha uzun zamandır arandığı, 91’inin 5 ile 10 yıl arasında arandığı, 2451’inin ise 0 ile 5 yıl arasında arandığı tespit edildi.

Operasyonları düzenleyen polislerimizi ve Jandarmamızı tebrik ediyorum

Firari suçluların sokaklarımızda gezmesine izin vermeyeceğiz. Yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız .

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