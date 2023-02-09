Suriye'de depremde ölenlerin sayısı 2 bin 802'ye yükseldi

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde, Suriye'nin çeşitli bölgelerinde ölenlerin sayısı 2 bin 802'ye, yaralananların sayısı ise 5 bin 35'e yükseldi. Depremden en çok etkilenen bölgelerden Afrin ilçesine bağlı Cinderes beldesinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
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