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Suriye'de depremde ölenlerin sayısı 2 bin 802'ye yükseldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'de ölenlerin sayısı 2 bin 802'ye çıktı

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 10:41
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Kahramanmaraş depreminin vurduğu Suriye'de ölenlerin sayısı 2 bin 802'ye yükseldi

Suriye'de depremde ölenlerin sayısı 2 bin 802'ye yükseldi
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Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde, Suriye'nin çeşitli bölgelerinde ölenlerin sayısı 2 bin 802'ye, yaralananların sayısı ise 5 bin 35'e yükseldi. Depremden en çok etkilenen bölgelerden Afrin ilçesine bağlı Cinderes beldesinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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