Kahramanmaraş kavruluyor. Termometreler 50 dereceyi gösterdi

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Kahramanmaraş'ta, hava sıcaklığı gölgede 39 derece ölçülürken kent merkezindeki termometreler 50 dereceyi gösterdi.

KAYNAK: AA
Kahramanmaraş kavruluyor. Termometreler 50 dereceyi gösterdi

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, sıcak hava hayatı zorlaştırıyor.

Bazı vatandaşlar evden çıkmamayı tercih etti bazıları da park ve bahçelerdeki gölgelik alanlar ile nehir kenarlarında serinlemeye çalıştı.

Kent merkezinin bunaltıcı havasından kaçan vatandaşlardan bazıları da Onikişubat ilçesi kırsal Döngel mahallesindeki mesire alanında yoğunluk oluşturdu.

Gaziantep başta olmak üzere Adana, Osmaniye gibi çevre illerden de gelen vatandaşlar Döngel Şelalesi ve derede vakit geçiriyor.

Meteoroloji yetkilileri, sıcak havanın bir süre daha etkisini sürdüreceğini bildirdi.

kahramanmaras-kavruluyor-termometreler-50-dereceyi-gosterdi-yenicag.jpg

kahramanmaras-kavruluyor-termometreler-50-dereceyi-gosterdi-yenicag1.jpg

kahramanmaras-kavruluyor-termometreler-50-dereceyi-gosterdi-yenicag2.jpg

Öne Çıkanlar
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
YKS sonuçları açıklandı mı? 2023 YKS sonuçlarına nereden bakılır?
YKS sonuçları açıklandı mı? 2023 YKS sonuçlarına nereden bakılır?
MasterChef All Star’a kim veda edecek? MasterChef All Star eleme oyunu fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef All Star’a kim veda edecek? MasterChef All Star eleme oyunu fragmanı yayınlandı mı?
Şener Üşümezsoy'dan ikinci büyük deprem açıklaması. Kırılacak fay hattının kaç kilometre olduğunu söyledi
Şener Üşümezsoy'dan ikinci büyük deprem açıklaması. Kırılacak fay hattının kaç kilometre olduğunu söyledi
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 62 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 62 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Son Haberler
Mert Hakan'ın minik taraftara yaptığı hareket olay oldu Spor
Mert Hakan'ın minik taraftara yaptığı hareket olay oldu
TFF'den Hatayspor ve Gaziantep için 1 TL'lik karar Spor
TFF'den Hatayspor ve Gaziantep için 1 TL'lik karar
Manisa'da gol sesi çıkmadı Spor
Manisa'da gol sesi çıkmadı
Trabzonspor'un Galatasaray maçı tepkisinde dikkat çeken detay Spor
Trabzonspor'un Galatasaray maçı tepkisinde dikkat çeken detay
Rusya - Ukrayna savaşında yeni bir dönüm noktası Dünya
Rusya - Ukrayna savaşında yeni bir dönüm noktası
600 okçu Ordu'daydı Spor
600 okçu Ordu'daydı
Şanlıurfaspor'un oynadığı son 20 maçın 17'sinde bileği bükülmedi Spor
Şanlıurfaspor'un oynadığı son 20 maçın 17'sinde bileği bükülmedi