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Depremde can kaybı 17 bin 134'e yükseldi

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen büyük depremler sonrası can kaybı 17 bin 134'e yükseldi.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 21:52
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 17 bin 134'e yükseldi

Depremde can kaybı 17 bin 134'e yükseldi
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AFAD'ın verilerine göre, 6 Şubat 2023 saat 04:17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, yerin 7 km altında gerçekleşti.

Saat 13.24'te ise merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

ÖLÜ SAYISI YÜKSELDİ

10 ili etkileyen büyük depremler sonrası 9 Şubat Perşembe saat 21.15 itibarıyla can kaybı 17 bin 134'e yükseldi.

Yaralı sayısı ise 70 bin 347 oldu...

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Hakyemez💂‍♂️🇹🇷🇹🇷✌
9.02.2023 22:41
Bu rakamlar sarayın Tüik nin dir gercek rakam 150 ila 200 bindir🙍‍♂️🖤😓🥀🤲  
 
Hakyemez💂‍♂️🇹🇷🇹🇷✌
9.02.2023 22:27
Heyy Akp ve Bay recebim 20 yıldır eski binaları yenileme yeni yapılanları denetleme imar barışı altinda para gelsin diye cüruk kazak binalara oturma izni ver sonra bunca can kaybı kaderimiz fıtratımız  
 
Yavuz
9.02.2023 22:07
Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız,o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın. Albert Camus  
 
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