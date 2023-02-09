Depremde can kaybı 17 bin 134'e yükseldi

AFAD'ın verilerine göre, 6 Şubat 2023 saat 04:17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, yerin 7 km altında gerçekleşti.

Saat 13.24'te ise merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

ÖLÜ SAYISI YÜKSELDİ

10 ili etkileyen büyük depremler sonrası 9 Şubat Perşembe saat 21.15 itibarıyla can kaybı 17 bin 134'e yükseldi.

Yaralı sayısı ise 70 bin 347 oldu...