Depremde can kaybı 17 bin 134'e yükseldi

AFAD'ın verilerine göre, 6 Şubat 2023 saat 04:17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, yerin 7 km altında gerçekleşti.
Saat 13.24'te ise merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
ÖLÜ SAYISI YÜKSELDİ
10 ili etkileyen büyük depremler sonrası 9 Şubat Perşembe saat 21.15 itibarıyla can kaybı 17 bin 134'e yükseldi.
Yaralı sayısı ise 70 bin 347 oldu...
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