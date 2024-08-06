Kahramanmaraş Valiliğinden hak sahiplerine önemli duyuru

Kaynak: İHA
Kahramanmaraş Valiliğinden hak sahiplerine önemli duyuru

Kahramanmaraş Valiliği, 6 Şubat'taki deprem felaketinin ardından gerçekleştirilen hak sahipliği tespitlerine istinaden yapılan kura sonucu ev sahibi olmaya hak kazanan vatandaşların borçlanma süreci için son başvuru gününün 10 Ağustos olduğunu duyurdu.

Resmi açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkez ve çevre ilçelerdeki depremden etkilenen vatandaşlar için 7269 sayılı Afet Kanunu kapsamında belirlenen hak sahiplerine, noter huzurunda çekilişle konut tahsis edilmiş ve borçlandırma işlemleri 29 Şubat'ta başlatılmıştır. Valilik, 12 Haziran'dan itibaren başlayan ve 10 Ağustos'ta sona erecek olan 60 günlük yasal borçlandırma süresinin bitimine dikkat çekerek, bu süre zarfında borçlanma işlemlerini tamamlamayan vatandaşların haklarının iptal olacağını bildirdi.

Ayrıca, borçlandırma işlemleri için Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerindeki AFAD İl Müdürlüklerine, diğer ilçelerde ise ilçe kaymakamlıklarına, il dışında yaşayan hak sahiplerinin ise bulundukları yerin AFAD İl Müdürlüklerine şahsen ya da kanuni temsilcileri aracılığıyla başvurmaları gerektiği vurgulandı. Vatandaşların hak kaybına uğramamaları için belirtilen tarihlere riayet etmeleri büyük önem taşımaktadır.

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