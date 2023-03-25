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Kahramanmaraş'ta 49 gün sonra iki ilçede eğitim başlıyor

6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta, iki ilçede öğrenciler 27 Mart Pazartesi günü eğitim ve öğretime başlayacak.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 13:08
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Kahramanmaraş'ın iki ilçesinde 49 gün sonra eğitim başlıyor

Kahramanmaraş'ta 49 gün sonra iki ilçede eğitim başlıyor
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Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Depremin 6 şubatta peş peşe vurduğu Kahramanmaraş'ın iki ilçesinde eğitim 27 Mart'ta başlıyor.

1127 okulun bulunduğu 327 bin öğrencinin eğitim gördüğü Kahramanmaraş'ta depremde 12 okul yıkılırken, geriye kalan okulların ise yüzde 12'si hasar gördü.

Bölgede enkaz kaldırma çalışmaları hızla devam ederken, Bakanlık depremden en az etkilenen ilçelerden Ekinözü ve Andırın'da 27 Mart'ta eğitimin kademeli olarak başlamasına karar verdi.

İKİ İLÇEDE ÖĞRENCİLER VE ÖĞRETMENLER DERS BAŞI YAPACAK

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, depremde 184'ü öğretmen olmak üzere 204 eğitim çalışanının hayatını kaybettiğini söyledi.

Deprem nedeniyle öğrencilerin ve öğretmenlerin okullarından uzak kaldığını belirten Kahraman, çadır ve konteyner kentlerde eğitimi devam ettirmenin gayretinde olduklarını kaydetti.

Kahraman, "Hem psikososyal çadırlarımızda öğrencilerimizin travmalarını atlatmak hem de özellikle okul öncesi çocuklarımızı oyun, eğlence boyutunda gözetmek suretiyle diğer çocuklarımızın da yine aynı şekilde birbirleriyle buluşmaları ve travmayı birlikte atlatmaları için okullarımızı da devreye aldık. 188 noktada devam eden Destekleme ve Yetiştirme Kurslarımız var. 33 ilkokul ve 8 lise açıldı. Buralardan aynı okul gibi faydalanmaktalar." dedi.

İLK GÜN UYUMA AĞIRLIK VERİLECEK

İki ilçede tüm hazırlıkların tamamlandığını pazartesi gününden itibaren Ekinözü'nde 10 okul, Andırın'da 32 okulda eğitim ve öğretimin yeniden başlayacağını aktaran Kahraman, ilçelerde öğretmen sayısı konusunda bir sıkıntının olmadığını dile getirdi.

Kahraman, "Okulların açıldığı ilk gün çocuklarımız uyum, oryantasyon boyutuyla bir eğitim alacak. Onun sonucunda eğitimler peyderpey başlayacak. Diğer 9 ilçemizde okulların açılma süreci valiliklere bırakıldığından şu anda okullarımızda kalan vatandaşlarımızı ya da kurumlarımızı mağdur etmeden süreç içinde okullarımızı açmayı planlamaktayız." diye konuştu.

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