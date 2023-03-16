Depremzede: İlk 40 saat kimse gelmedi. İnsanlar molozların altında soğuktan öldü 

Sokak röportajı yapan "İlavetv07" adlı youtube kanalına konuşan bir depremzede deprem sonrası yaşananları anlatarak yetkililerden hesap sordu.

Mikrofon uzatan muhabirin "En büyük eksiğiniz nedir? Ya da isteğiniz var mı?" sorularına bir depremzede zaman zaman kelimeleri heceleyerek yanıt verdi.

Depremzede "Ya en büyük eksiğimiz aslında şu. Devletimiz bizi kaderine terk etti. İlk günler. 40 saat buraya kimse gelmedi. Efendim yollar kapandı afetten dolayı doğrudur. Efendim havaalanı bozuldu doğrudur. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kasa uçakları var. Helikopterleri var. İnsanlar bu molozların altında soğuktan öldü" dedi.

"40 saat bu devlet neredeydi?" diye soran aynı depremzede "Niye Maraş'a sahip çıkmadılar. Maraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör nerde? Diğer belediye Başkanları nerde? Maraş milletvekilleri nerdeydi? Millet enkazın altında öldü. Maraş unutuldu. Maraş sahipsiz kaldı. Bu vakitten sonra Maraş harabe olduktan sonra sağolsun vatandaşlar geliyorlar, gıda kolileri bilmem ne hep yardım ettiler. Maraş harap olduktan sonra. Bu AFAD gönüllüleri felan 40 saat buraya gelmedi. Maraş niye yetim kaldı. Niye haberlerde Maraş yok" diye konuştu.