Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem (7 Eylül 2024)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem (7 Eylül 2024)

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 km olarak kaydedildi.

AFAD'ın açıkladığı verilere göre depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi oldu. Sabah saat 09,02'de 3.8 büyüklüğündeki depremin derinliği 6.26 km olarak kaydedilirken, 5 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 7 km olarak kayıtlara geçti. Çevre illerden de hissedilen deprem, vatandaşlarda korkuya neden oldu.

O ANLAR KAMERADA!

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Deprem, kentteki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Beyaz eşya satışı yapan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde deprem anında bulunan insanların panik halde dışarıya kaçtığı anlar da yer aldı.

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AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM YAŞANMADI

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş ilimizin Pazarcık ilçesinde saat 09.31'de meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadeleri yer aldı.

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YERLİKAYA: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 5.0 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." diye yazdı.

VALİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Pazarcık ilçemizde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Şu an itibari ile olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

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