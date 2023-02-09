Kahramanmaraş’ta acil ihtiyaçların listesi. Yardım göndermek isteyenler bu listeye dikkat etsin

Yeniçağ Özel / Serkan Talan

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 2 deprem 10 kentte büyük yıkıma neden oldu. Deprem sonrası enkaz altında kalanları arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken, evleri yıkılan ve sokakta kalan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için de çalışmalar sürüyor.

Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere deprem bölgesine Türkiye’nin her yerinden yardımlar geliyor. Vatandaşlar ellerinden geldiğince deprem bölgesine yardım etmeye çalışsa da ciddi eksiklerin bulunduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş’ta bulunan bir depremzede Yeniçağ gazetesine yaptığı açıklamada kentteki son durumu anlattı. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve her yerden kente yardımlar geldiğini belirten depremzede özellikle bebek maması ve ısıtıcı eksinin olduğunun altını çizdi.

GELEN YARDIMLAR İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITILAMIYOR

Deprem bölgesine gelen yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında zorluklar yaşadıklarının altını çizen depremzede, sorunun koordinasyon eksikliğinden ve insan gücünün yetersiz olmasından kaynaklandığını söyledi.

KULLANMADIKLARI KIYAFET VE EŞYALARI DEPREMZEDELERE ‘YARDIM’ OLARAK GÖNDERENLER VAR

Gelen yardımlarla ilgili ortaya çıkan bir başka ayrıntı ise bazı vatandaşların kullanmadıkları eski ve yıpranmış kıyafetleri yardım olarak deprem bölgesine göndermeleri oldu. Bazı vatandaşların soğuk havanın etkisinde olan Kahramanmaraş’a kısa kollu tişört bile gönderdiği ortaya çıktı.

KONSERVE YİYECEK İHİTYACI VAR

Kahramanmaraş’taki son durumu anlatan depremzede yardım olarak gönderilen makarna, pirinç ve un gibi malzemeleri pişirecek ocaklarının olmadığını vurgulayarak bölgeye konserve yiyecek gönderilmesini istedi.

BEBEK MAMASI, BATTANİYE VE İLAÇ ACİL İHİTYAÇ

Deprem bölgesindeki acil ihtiyaçları sıralayan depremzede, “Bize acil olarak battaniye, ısıtıcı, bebek maması, konserve yiyecek ve ilaç gerekiyor” dedi. Depremzede özellikle bebek mamasının hiç gelmediğinin altını çizerek bebek maması ve soğuk algınlığı için ilacın çok büyük ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Bölgeden gelen son bilgilere göre Kahramanmaraş’taki soğuk hava nedeniyle battaniyenin de acil ihtiyaçlardan biri durumunda.

KAHRAMANMARAŞ’TA YAĞMACI TEHKLİKESİ VAR

Kahramanmaraş’tan gelen son bilgilere göre kentte yağmacı tehlikesi bulunuyor. Kentteki depremzedeler, başka illerden gelen kişilerin evlerdeki değerli eşyaları yağmalamaya çalıştığını anlattı. Vatandaşların bir yandan zor şartlarla mücadele ettiği, bir yandan da evlerini hırsızlar ve yağmacılardan korumaya çalıştığı öğrenildi. Yağmacıların kentte büyük bir güvenlik problemine neden olmasından endişe duyuluyor.