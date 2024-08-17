Kahramanmaraş'ta araçtan açılan ateş 4 kişiyi yaraladı

Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta araçtan açılan ateş 4 kişiyi yaraladı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, hareket halindeki bir araçtan pompalı tüfekle çevreye ateş açan zanlılar, 4 kişiyi yaraladı.

Akçakoyunlu Mahallesi Şehit Evliya Efendi Caddesi'nde meydana gelen olayda, plakası belirlenemeyen bir araçtaki zanlılar, pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar, hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Market Önünde Bekleyenler ve Motosiklet Sürücüleri Yaralandı

Olay sırasında market önünde bekleyen Y.E.Ç. ve H.Ç. yaralandı. Zanlılar, ateş etmeye devam ederek Beyazıtlı Bulvarı'nda da motosikletle hareket halindeki N.T. ve H.Ç.'yi yaraladıktan sonra bölgeden kaçtı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, zanlıların yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

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