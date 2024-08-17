Gençlerin tehlikeli oyunu ölümle bitti. 14 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gençlerin tehlikeli oyunu ölümle bitti. 14 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Edirne'de 14 yaşındaki bir kız çocuğu 17 yaşında bir erkek çocuğu tarafından vurulması sonucu hayatını kaybetti.

Acı olay Edirne'de yaşandı. Bir okulun bahçesinde 14 yaşındaki bir kız çocuğu 17 yaşında bir erkek çocuğu tarafından tabanca ile vurulması sonucu yaşamını yitirdi.

İddialara göre, Edirne'nin Fatih Mahallesi Gazi Osman Paşa Ortaokulu bahçesinde toplanan beş kişilik arkadaş grubu sohbet ederken, gruptan 17 yaşındaki Kerem Akan isimli çocuk, yanında getirdiği silahla oynamaya başladı.

Silahın ateş alması sonucu 14 yaşındaki Duru Pakarda, sol göğsünden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri gönderildi.

Ağır yaralandığı belirlenen Duru, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 14 yaşındaki Duru, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis, yaşları 15, 16, 17 ve 18 olan dört kişiyi gözaltına aldı. Şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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