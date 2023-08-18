Kahramanmaraş’ta beton mikseri pikapla çarpıştı: 7 yaralı

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde beton mikserinin aynı firmaya ait pikapla çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Kahramanmaraş’ta beton mikseri pikapla çarpıştı: 7 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Afşin ilçesi asri mezarlık yolunda meydana geldi. E.Y.'nin (43) kullandığı 46 D 7154 plakalı beton mikseri, aynı firmaya ait M.K.'nın (38) kullandığı işçileri taşıyan pikapla kafa kafaya çarpıştı. Kazada pikapta bulunan 7 kişi yaralandı.

aw011383-02.jpg Yaralılar A.A. (28), M.Ö. (37), A.K. (58), H.K. (18) ve Ö.Y. (47) kaldırıldıkları Afşin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, yaralılardan M.K. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'ne, A.Ö. (19) ise Elbistan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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