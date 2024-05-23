Kahramanmaraş'ta boya fabrikasında patlama: 3 işçi yaralandı

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Kırım Mahallesi'nde yer alan bir boya fabrikasının kazan bölümünde patlama meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen bir sebepler gerçekleşen patlamanın şiddetiyle fabrikanın bazı bölümlerinde göçük oluştu.

Patlama nedeniyle yaralanan 3 işçi, ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahaleleri sonrasında çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan göçüğün oluştuğu bölümdeki enkazda işçi ya da işçilerin olabileceğini değerlendirilerek arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonrası enkaz altında kimsenin olmadığı belirlendi.