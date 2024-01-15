Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonlarda 66 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 94, uyuşturucu madde ticareti yapan 8, ikamet ve iş yerlerinden hırsızlık olaylarına karışan 26 olmak üzere toplam 128 kişi yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 66’sı çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 40,89 gram metamfetamin, bin 271 adet sentetik ecza, 13 adet ruhsatsız tabanca bulundu.

Polis ekipleri ayrıca, trafik güvenliğini tehlikeye atan ve gürültüye neden olan 52 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 33 araca ise abartı egzozdan işlem yaptı.