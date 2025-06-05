Kahramanmaraş'ta feci kaza! Baba ve kızı öldü

Düzenleme: Kaynak: İHA

Kahramanmaraş’ta otomobile arkadan çarpan araç faciaya yol açtı. Şarampole yuvarlanan araçta baba ve kızı öldü, anne ve oğlu yaralandı.

Kaza, Elbistan-Çoğulhan Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ö. (52) idaresindeki otomobile başka bir araç arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle şarampole düşüp takla atan otomobilde sürücü baba S.Ö. (52) ile kızı N.Ö. (12) hayatını kaybetti. Araçtaki anne Ü.Ö. ve oğlu Y.Ö. ise yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve oğlu sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba ve kızının cansız bedenleri ise yapılan inceleme sonrası Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor

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