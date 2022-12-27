Kahramanmaraş'ta halk otobüsü, aydınlatma direğine çarptı kaza anı kamerada

DHA- Kaza, öğleden sonra Karacasu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, U.K. yönetimindeki 46 H 0006 plakalı halk otobüsü, Üniversite Caddesi'nde aydınlatma direğine çarparak refüje çıktı. Kazada U.K. ile otobüste bulunan 11 yolcu yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

KAZA, KAMERADA



Kahramanmaraş'ta sürücü ve 11 yolcunun yaralandığı özel halk otobüsünün karıştığı kaza anı, araç içerisindeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde kontrolden çıkan otobüsün refüje çarptıktan sonra sürücü U.K. ve yolcuların koltuklarından savrulduğu anlar yer aldı. Görüntülerde ayrıca, aydınlatma direğine çarptıktan sonra durabilen otobüsteki yolcuların panikle bağırıp, yardım istediği anlar da kameralara yansıdı.