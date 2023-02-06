Kahramanmaraş’ta gerçekleşen şiddetli deprem beraberinde kayıpları da getirdi. Başta Kahramanmaraş’ta gerçekleşen deprem 7 ili daha vurdu. Peki, Kahramanmaraş’ta kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kahramanmaraş depreminde kaç kişi hayatını kaybetti?

Kahramanmaraş’ta saat 04:17’de 7,4’lük deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok kentte hissedildi.

Kahramanmaraş’ta gerçekleşen deprem pek çok vatandaşımızın öldüğü ve yaralandığı söyleniyor. Kahramanmaraş’ta büyüğü 6.6 olmak üzere 66 artçı deprem meydan geldi.

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen deprem için 4. seviye uluslararası alarm verildi.

KAHRAMANMARAŞ’TA DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?

AFAD’dan yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş’ın merkez üssü olduğu deprem yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.

AFAD, 06.30 itibarıyla 7 ilde 76 kişinin yaşamını yitirdiğini, 440 kişinin yaralandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “4. seviye uluslararası alarmdayız” dedi.

Yıkılan binaların bulunduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ekiplerin sahada çalışmaları sürüyor. Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun “Şu an yıkılan bina ile ölü ve yaralı sayısı vermemiz mümkün değil. Hasar ciddi.” dedi.